Свыше 50 млн аккаунтов в «Инстаграме», подписанных на Роналду, оказались фейковыми

Свыше 50 млн аккаунтов в «Инстаграме», подписанных на форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, оказались фейковыми. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на HypeAuditor.
Согласно информации источника, 18,7% подписчиков португальского футболиста относятся к «подозрительным учётным записям» — боты и покупатели лайков, комментариев и подписчиков. Ещё 6,4% поклонников 34-летнего нападающего «старой синьоры» в «Инстаграме» являются массовыми подписчиками — они подписаны на более чем 1500 страниц и используют инструменты для автоматических подписок и отписок. Таким образом, 25,1% подписчиков Роналду можно считать нелегитимными — это 50,2 млн аккаунтов.
Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. 34-летний португальский форвард в нынешнем сезоне в 18 матчах чемпионата Италии забил 17 мячей (пять — с пенальти). С 2003 года Роналду защищает цвета национальной команды Португалии.
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