«Сельта» согласовала с «Локомотивом» переход Смолова. 31 января форвард пройдёт медосмотр

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов продолжит карьеру в «Сельте», сообщает Betting Insider. Источники «Чемпионата» эту информацию подтвердили.

Клубы согласовали условия перехода 29-летнего нападающего «железнодорожников» на правах аренды. В пятницу, 31 января, россиянин пройдёт в клубе из Виго медицинское обследование.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Сельта» занимает 18-е место. В активе команды после 21 тура 17 очков. Отставание от «Мальорки», которая находится вне зоны вылета, составляет одно очко.