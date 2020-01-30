«Сельта» согласовала с «Локомотивом» переход Смолова. 31 января форвард пройдёт медосмотр
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов продолжит карьеру в «Сельте», сообщает Betting Insider. Источники «Чемпионата» эту информацию подтвердили.
Клубы согласовали условия перехода 29-летнего нападающего «железнодорожников» на правах аренды. В пятницу, 31 января, россиянин пройдёт в клубе из Виго медицинское обследование.
В текущем сезоне Смолов принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Сельта» занимает 18-е место. В активе команды после 21 тура 17 очков. Отставание от «Мальорки», которая находится вне зоны вылета, составляет одно очко.
Источник: Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
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