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Сёмин подтвердил, что Смолов перейдёт в «Сельту»

Сёмин подтвердил, что Смолов перейдёт в «Сельту»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил информацию, что нападающий Фёдор Смолов продолжит карьеру в испанской «Сельте».

«Смолов переходит в аренду в «Сельту». Это общее решение руководства, тренерского штаба и самого игрока. Это будет аренда с выкупом. Всё будет зависеть от него, как он себя там проявит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В нынешнем сезоне Смолов в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу 29-летний форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.

Источник: Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
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