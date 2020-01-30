Хохлов: у Смолова должно всё получиться в Испании

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о переходе форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту».
«Этот переход меня не удивляет, Фёдор давно хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он хороший нападающий, у которого был опыт в чемпионате Нидерландов. У него должно всё получиться.
Я, конечно, давно играл в Испании. Думаю, что там многое поменялось, но одно осталось неизменным — высокое требование к футболистам от болельщиков и руководства команды. Фёдор должен вкладываться на все сто процентов», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В текущем сезоне Смолов принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года.
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