«Сельта» сможет выкупить Смолова за € 6 млн
Как стало известно «Чемпионату», опция выкупа нападающего Фёдора Смолова, прописанная в соглашении между московским «Локомотивом» и «Сельтой» из Виго, составляет примерно € 6 млн.
Напомним, стороны договорились об аренде Смолова до конца этого сезона. Завтра, 31 января, 29-летний футболист пройдёт медосмотр в испанском клубе. «Сельта» уже объявила о трансфере.
В нынешней кампании Фёдор в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.
«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.
Календарь чемпионата Испании сезона-2019/2020
Сёмин подтвердил, что Смолов перейдёт в «Сельту»
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