«Сельта» сможет выкупить Смолова за € 6 млн

Как стало известно «Чемпионату», опция выкупа нападающего Фёдора Смолова, прописанная в соглашении между московским «Локомотивом» и «Сельтой» из Виго, составляет примерно € 6 млн.

Напомним, стороны договорились об аренде Смолова до конца этого сезона. Завтра, 31 января, 29-летний футболист пройдёт медосмотр в испанском клубе. «Сельта» уже объявила о трансфере.

В нынешней кампании Фёдор в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.

Календарь чемпионата Испании сезона-2019/2020