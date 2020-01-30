Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сельта» сможет выкупить Смолова за € 6 млн

«Сельта» сможет выкупить Смолова за € 6 млн
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», опция выкупа нападающего Фёдора Смолова, прописанная в соглашении между московским «Локомотивом» и «Сельтой» из Виго, составляет примерно € 6 млн.

Напомним, стороны договорились об аренде Смолова до конца этого сезона. Завтра, 31 января, 29-летний футболист пройдёт медосмотр в испанском клубе. «Сельта» уже объявила о трансфере.

В нынешней кампании Фёдор в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.

Календарь чемпионата Испании сезона-2019/2020

Сёмин подтвердил, что Смолов перейдёт в «Сельту»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020