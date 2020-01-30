Дм. Черышев: Смолов привлёк внимание «Сельты» благодаря традициям Карпина и Мостового

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев поделился мнением о переходе форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту».
«Если честно, я удивлён трансфером Смолова в «Сельту». Но самое главное и приятное то, что Фёдор согласился попробовать свои силы в европейском чемпионате.
«Сельта» — это очень сильный клуб, с серьёзными традициями, и виной тому игра наших выдающихся игроков Саши Мостового и Валеры Карпина. Клуб выберется из этой ситуации, обязательно поправит своё положение и будет прогрессировать. Главное — в «Сельте» знают, как работать с русскими футболистами.
Это сильный поступок со стороны Смолова, теперь всё будет зависеть от него самого, его самоотдачи и желания прогрессировать.
Опиралась ли «Сельта» на то, что Фёдор русский? Наверняка есть определённая традиция в этом плане. Вы же помните, что во времена наших игроков клуб боролся за Лигу чемпионов и прекрасно участвовал в еврокубках. С намёком на эти традиции они и обратили своё внимание на Смолова. Он приезжает в Испанию в прекрасном возрасте, у него ещё есть потенциал», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 30 января 2020
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