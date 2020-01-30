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Как вы оцениваете решение Смолова перейти в «Сельту»?

Как вы оцениваете решение Смолова перейти в «Сельту»?
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолова на правах аренды перешёл в испанскую «Сельту». В клубе из Виго 29-летний россиянин проведёт вторую половину этого сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа, которая составляет примерно € 6 млн.

«Чемпионат» предлагает оценить решение Смолова перейти в «Сельту».

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

В нынешней кампании Фёдор в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.

Календарь чемпионата Испании сезона-2019/2020

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