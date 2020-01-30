Опубликовано расписание Кубка Легенд

Стало известно расписание 12-го розыгрыша Кубка Легенд имени Константина Еремёнко.

Расписание матчей



21 Февраля

14:00 Португалия — Испания (Группа А)

15:00 Франция — Германия (Группа B)

16:00 Россия — Турция (Группа А)

17:00 Сборная Звёзд — Нидерланды (Группа B)

22 февраля

12:00 Турция — Португалия (Группа А)

13:00 Германия — Нидерланды (Группа B)

14:00 Испания — Турция (Группа А)

15:00 Франция — Сборная Звёзд (Группа B)

16:00 Россия — Португалия (Группа А)

17:00 Сборная Звёзд — Германия (Группа B)

18:00 Испания — Россия (Группа А)

19:00 Нидерланды — Франция (Группа B)

23 Февраля

13:00 4А — 4B Матч за 7 место

14:00 3А — 3B Матч за 5 место

15:00 2А — 2B Матч за 3 место

16:00 Финал 1А — 1B

16:45 Церемония закрытия

Участие в турнире уже подтвердили Йон-Арне Риисе, Йосси Бенаюн, Паулу Феррейра, Сидней Гову, Хавьер Савиола, Рафаэл ван дер Ваар и другие известные футболисты.