Первый тренер Смолова: рад, что у него всё получилось. Молодец, я верю в него

Александр Поспелов, первый тренер нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, прокомментировал переход игрока в «Сельту» на правах аренды.

«Очень удивлён, большая неожиданность. Я рад за него, что у него всё получилось. Как будто свалилось сверху. Молодец, я верю в него. Он хотел, его желание исполнилось, он добился этого. В Испании футбол техничный.

Не буду больше ничего говорить, чтобы не сглазить. Удачи ему, радуюсь от всей души. Вы меня действительно прямо ошарашили: как снег на голову», — сказал Поспелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В нынешней кампании Смолов в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.