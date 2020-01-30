Мостовой: моя «Сельта» была круче нынешней. Это была одна из лучших команд в Европе

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о нынешнем положении дел в клубе из Виго.
«Сельта» находится внизу таблицы, но это очень играющая команда. «Эспаньол», к примеру, находится на последнем месте, но при этом занял первое место в Лиге Европы. «Вильярреал» недавно тоже обыграл «Зенит» в похожей ситуации. Стараюсь смотреть «Сельту», часто не по игре теряют очки. Видно, что команде не хватает нападающего. Команду на себе тянет Аспас, с командной игрой там проблем нет. С 6-го по 20-е место в таблице команды в Испании ничем не отличаются. Была ли моя «Сельта» круче? Ха-ха, конечно! Наша «Сельта» была одна из лучших команд в Европе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Всего в составе команды он провёл 249 матчей и забил 64 мяча.
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