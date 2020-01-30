«Почему люди радуются? Я не знаю, кто это». Реакция фанатов «Сельты» на переход Смолова

Болельщики «Сельты» в социальных сетях прокомментировали переход российского нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова. 29-летний футболист будет выступать за клуб из Виго на правах аренды до конца нынешнего сезона. В соглашении есть опция выкупа.

Некоторые фанаты «Сельты» обрадовались трансферу Смолова. Другие, напротив, настроены скептически.

«Я не был настолько рад от перехода игрока из чемпионата России со времён Веллитона», — написал фанат.

«Александр Мостовой или Валерий Карпин, объясните ему, что значит выступать за «Сельту», — поделился мыслями поклонник небесно-голубых.

«Каждый раз, когда Смолов будет забивать, выпиваем шот водки», — предложил один болельщик.

«Может кто-нибудь объяснить мне, почему люди радуются этому трансферу? Я не знаю, кто это», — удивился другой фанат клуба из Виго.

«Царь 2.0», — написал болельщик «Сельты», напомнив всем о прозвище бывшего игрока команды Александра Мостового.