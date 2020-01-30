Мостовой: готов посоветовать Фёдору Смолову пару хороших ресторанов в Виго

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о переходе форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в клуб из Виго.
«Очень приятно удивлён! «Сельте» нужен нападающий, команда борется за выживание. Я рад, что они взяли форварда. Потому что они долго не могли его приобрести. Поэтому Смолов очень вовремя переходит, он попробует испанский футбол. Главное, чтобы заиграл и начал забивать. Это поможет команде выбраться из той ситуации, в которой она находится.
Рад за него и «Сельту». Хочу, чтобы как можно быстрее он начал забивать. Потому что, если, не дай бог, что-то не получится, то все опять начнут говорить плохие вещи.
С удовольствием готов посоветовать Фёдору пару хороших ресторанов. Думаю, он уже в Испании. Всегда может мне позвонить, я ему всё расскажу. Но не надо забывать, что Виго — это не Мадрид и не Барселона», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 января 2020
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