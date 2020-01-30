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Кокорин — Фетисову: когда сидел, смотрел вашу передачу, мне она нравится

Кокорин — Фетисову: когда сидел, смотрел вашу передачу, мне она нравится
Футбол / РПЛ 0

Известный комментатор Алексей Андронов в своём телеграм-канале рассказал, как форвард «Зенита» Александр Кокорин стал участником телепередачи на канале «Звезда», ведущим которой является легендарный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов.

Сообщается, что 28-летний нападающий сине-бело-голубых вышел на прямую связь со студией. В конце общения с футболистом Фетисов поблагодарил его за включение. На это Кокорин ответил: «Да я ведь рядом в СИЗО сидел, там посмотрел пару ваших программ, мне понравилось, потому и согласился».

Напомним, на сегодняшний день ясности в вопросе будущего Кокорина нет. 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба.

Кокорин ответил на вопрос о возможном расторжении контракта с «Зенитом»
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