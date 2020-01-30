«Сельта» заплатит за аренду Фёдора Смолова € 600 тыс.
Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к «Локомотиву», «Сельта» заплатит € 600 тыс. за аренду российского нападающего Фёдора Смолова. Соглашение рассчитано до конца этого сезона и включает опцию выкупа за € 6 млн.
В нынешней кампании Смолов в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу 29-летний форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.
«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.
Фёдор выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. Ранее футболист защищал цвета «Краснодара», «Урала», «Анжи», «Фейеноорда» и московского «Динамо».
«Переход русского футболиста тронет душу болельщиков». Мостовой — о переходе Смолова
Легенда и бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой по прозвищу «Царь» очень рад переходу Фёдора.
Читайте также
- 30 января 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:18
-
21:56
-
21:42
-
21:31
-
21:31
-
21:21
-
21:15
-
21:06
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:24
-
19:04
-
18:47
-
18:47
-
18:28
-
18:26
Партнерский контент