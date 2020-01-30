«Сельта» заплатит за аренду Фёдора Смолова € 600 тыс.

Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к «Локомотиву», «Сельта» заплатит € 600 тыс. за аренду российского нападающего Фёдора Смолова. Соглашение рассчитано до конца этого сезона и включает опцию выкупа за € 6 млн.

В нынешней кампании Смолов в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу 29-летний форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.

Фёдор выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. Ранее футболист защищал цвета «Краснодара», «Урала», «Анжи», «Фейеноорда» и московского «Динамо».