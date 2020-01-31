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Marca — о Фёдоре Смолове: коробка с сюрпризами

Marca — о Фёдоре Смолове: коробка с сюрпризами
Футбол / Испания 0

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало материал о новоиспечённом форварде «Сельты» Фёдоре Смолове.

Статья вышла под заголовком «Смолов, коробка с сюрпризами: шоумен в России, обручённый с несовершеннолетней внучкой Бориса Ельцина». Значительная часть материала уделена личной жизни 29-летнего нападающего. В частности, сказано о его бывших отношениях с Викторией Лопырёвой, Мирандой Шелия и Софией Никитчук. Была упомянута также его связь с 17-летней внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина — Марией Юмашевой. Наконец, было опубликовано скандальное видео, в котором летом прошлого года он снялся с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Напомним, Смолов будет выступать за «Сельту» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона и включает опцию выкупа за € 6 млн.

«Сельта» заплатит за аренду Фёдора Смолова € 600 тыс.
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