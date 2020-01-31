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Тарасов предложил национальную идею — создать собственный крутой футбольный мяч

Тарасов предложил национальную идею — создать собственный крутой футбольный мяч
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который проходит просмотр в «Рубине», предложил создать в России собственный крутой футбольный мяч.

«О чём только не поспоришь на сборах! Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то, естественно, не были готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор. А вот в футбол в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были ведь другие мячи. Как справлялись? Интересно.

Вот вам национальная идея — создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну или хотя бы, чтобы от наших в ворота сразу залетал. Кроме шуток, за год выросло количество изобретений в России на 21 процент, товарищи! Даю идею… Ну а что, «Аурус» вон построить не хуже «Майбаха» смогли, нужен и росмяч», — написал Тарасов в своём «инстаграме».

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