«Динамо» близко к подписанию защитника «Гамбурга» Пападопулоса

Защитник «Гамбурга» Кириакос Пападопулос перейдёт в московское «Динамо», сообщает в своём «твиттере» журналист Димитрис Самолис.

Согласно информации источника, 27-летний футболист уже находится в Москве, где обсуждает последние условия своего будущего перехода.

В текущем сезоне Пападопулос сыграл в составе первой команды «Гамбурга» всего два матча. Контракт грека с немецким клубом рассчитан до ближайшего лета. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 1,5 млн. Ранее игрок также выступал за «Олимпиакос», «Шальке-04», «Байер» и «РБ Лейпциг». Его трансфер летом 2017 года стоил «Гамбургу» € 6,5 млн. На счету Пападопулоса 29 матчей в составе сборной Греции и 4 забитых мяча.