«Динамо» близко к подписанию защитника «Гамбурга» Пападопулоса
Защитник «Гамбурга» Кириакос Пападопулос перейдёт в московское «Динамо», сообщает в своём «твиттере» журналист Димитрис Самолис.
Согласно информации источника, 27-летний футболист уже находится в Москве, где обсуждает последние условия своего будущего перехода.
В текущем сезоне Пападопулос сыграл в составе первой команды «Гамбурга» всего два матча. Контракт грека с немецким клубом рассчитан до ближайшего лета. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 1,5 млн. Ранее игрок также выступал за «Олимпиакос», «Шальке-04», «Байер» и «РБ Лейпциг». Его трансфер летом 2017 года стоил «Гамбургу» € 6,5 млн. На счету Пападопулоса 29 матчей в составе сборной Греции и 4 забитых мяча.
Отчим Кокорина: вариант с переходом Саши в «Динамо» даже не обсуждается
Читайте также
- 31 января 2020
-
00:57
-
00:55
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:13
- 30 января 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:18
-
21:56
-
21:42
-
21:31
-
21:31
-
21:21
-
21:15
-
21:06
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:50
-
19:39
Партнерский контент