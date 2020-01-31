Дзюба реализовал и отбил пенальти на тренировке «Зенита». Видео
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на тренировке команды реализовал удар с 11-метровой отметки, после чего занял место в воротах и отбил пенальти соперника.
Видео можно посмотреть на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Форвард также защищал цвета тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Ростова» и «Томи». Контракт 31-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.
В нынешней кампании Артём забил 11 мячей и отдал 9 голевых пасов в 19 матчах чемпионата России. В 6 встречах Лиги чемпионов Дзюба записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 доступна на «Чемпионате».
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