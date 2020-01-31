«Милан» потратит € 15 млн на двух игроков

Итальянский «Милан» в последний день трансферного окна собирается официально представить двух игроков. Речь идёт о 22-летнем англо-американском защитнике «Уиган Атлетик» Энтони Робинсоне и 20-летнем бельгийском крайнем полузащитнике «Андерлехта» Алексе Салемакерсе, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
С обоими игроками и их клубами уже достигнута принципиальная договорённость. Сегодня, 31 января, они прибудут в «Милан» и пройдут медицинское обследования, в случае успешного прохождения Салемакерс и Робинсон официально станут игроками «Милана».
Как сообщает источник, оба игрока перейдут в «Милан» на правах аренды, которая включает в себя опции обязательного выкупа. «Уиган» получит за Робинсона € 7 млн, а «Андерлехт» за Салемакерса € 8 млн.
22-летний Робинсон, оцениваемый по версии Transfermarkt.de в € 2,5 млн, в текущем сезоне провёл за «Уиган» 30 матчей, из которых все в стартовом составе, во всех турнирах, в которых отметился 1 результативной передачей. В 5 матчах он помог своей команде оставить ворота в неприкосновенности.
Бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс провёл за «Андерлехт» 19 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
- 31 января 2020
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
03:38
-
03:09
-
02:56
-
02:10
-
01:50
-
00:57
-
00:55
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:13
- 30 января 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:18
-
21:56
-
21:42
-
21:31
-
21:31
-
21:21
-
21:15
-
21:06
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54