Экс-хавбек «Спартака» Макгиди перешёл в «Чарльтон» на правах аренды

Полузащитник «Сандерленда» Эйден Макгиди, известный российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак», перешёл в «Чарльтон Атлетик».



Как сообщается на официальном сайте нового клуба ирландца, он присоединился к команде на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. При этом не уточняется, была ли включена в договор опция выкупа.

Фото: Официальный сайт ФК «Чарльтон Атлетик»

Таким образом, Макгиди, начинавший сезон с «Сандерлендом» в третьем по силе дивизионе Англии, доиграет его во втором дивизионе. В нынешней кампании 33-летний полузащитник принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых отметился 4 голами (2 – с пенальти) и 2 результативными передачами, а также получил 6 жёлтых карточек.



«Чарльтон» после 29 туров занимает 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь в 4 очках от зоны вылета.