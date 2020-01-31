Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-хавбек «Спартака» Макгиди перешёл в «Чарльтон» на правах аренды

Экс-хавбек «Спартака» Макгиди перешёл в «Чарльтон» на правах аренды
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Сандерленда» Эйден Макгиди, известный российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак», перешёл в «Чарльтон Атлетик».

Как сообщается на официальном сайте нового клуба ирландца, он присоединился к команде на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. При этом не уточняется, была ли включена в договор опция выкупа.

Фото: Официальный сайт ФК «Чарльтон Атлетик»

Таким образом, Макгиди, начинавший сезон с «Сандерлендом» в третьем по силе дивизионе Англии, доиграет его во втором дивизионе. В нынешней кампании 33-летний полузащитник принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых отметился 4 голами (2 – с пенальти) и 2 результативными передачами, а также получил 6 жёлтых карточек.

«Чарльтон» после 29 туров занимает 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь в 4 очках от зоны вылета.

9 лет назад «Спартак» установил трансферный рекорд. Он продержался до Тиля
Вместо Макгиди должен был прийти Фарфан, а потом «Зенит» предлагал за ирландца любые деньги.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020