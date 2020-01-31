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Ван Дейк: Ингс — ключевая фигура «Саутгемптона» на данный момент

Ван Дейк: Ингс — ключевая фигура «Саутгемптона» на данный момент
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о нападающем «Саутгемптона» Дэнни Ингсе.

«Ингс — ключевая фигура «Саутгемптона» на данный момент, он помог клубу стать лучше. Я очень рад за него и их клуб. Надеюсь, они продолжат выступать на таком уровне, но в субботу в матче с «Саутгемптоном» мы постараемся добыть нужный результат.

На данной стадии и таком этапе больше не нужно изучать форвардов, с которыми играешь. Обычно уже знаешь их сильные и слабые стороны. Нужно стараться быть готовым как можно лучше. Мы довольно часто играли с таким типом нападающих, которым противостоим на данный момент», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» состоится завтра, 1 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд».

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