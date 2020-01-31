Джан сегодня пройдёт медобследование для дортмундской «Боруссии»
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист La Gazzetta dello Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, туринский клуб и дортмундская «Боруссия» согласовали аренду Джана стоимостью € 1 млн с обязательным выкупом за € 26 млн. Для самого игрока подготовлен контракт с годовой зарплатой € 4,5 млн плюс бонусами. Сегодня игрок пройдёт медобследование и подпишет контракт с немецким клубом до 2024 года.
Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив две жёлтые карточки.
«Ювентус» не будет искать замену Джану в случае его ухода
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