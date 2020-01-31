Новичок «Крыльев» Зеффан: слышал, что в клубе играл Молло. Он отличный футболист

Новичок «Крыльев Советов» защитник Мехди Зеффан поделился эмоциями от перехода в самарский клуб на правах свободного агента.



«Я уже решил, что буду учить русский язык, но вначале будет непросто. Конечно, я посмотрел в интернете новости клуба, игры «Крыльев» и другую информацию. Но также я разговаривал о «Крыльях» с моим другом Раисом Мболи, мы с ним как братья. Раис сказал мне много хорошего о клубе, что также повлияло на моё решение. Конечно, я общался с Миодрагом Божовичем, спросив его в числе прочего и о Премьер-Лиге. Миодраг сказал, что лига сложная, но он очень хочет видеть меня в команде. У нас с главным тренером сложилось понимание, как и со всеми представителями клуба.



Слышал, что недавно в «Крыльях» играл Йоан Молло. Мало знаком с ним как с человеком, но как игрока знаю хорошо – он отличный футболист.



Когда начал искать информацию о Самаре, почти первое, что увидел, – новый стадион. Мой агент рассказал мне об интересе со стороны вашего клуба, и я нашёл фотографии «Самара Арены» – сказал «Вау!». Думаю, это прекрасно – играть на таком большом стадионе, особенно когда на нём много болельщиков. От сотрудников клуба я уже слышал, что в Самаре очень любят футбол и болеют за «Крылья», а это очень важно. Так что я уже жду наш первый матч в Самаре!» — цитирует Зеффана пресс-служба клуба.

«Крылья Советов» объявили о подписании защитника сборной Алжира Зеффана