«Мостовой одобряет!» «Сельта» показала мемы в честь перехода Смолова

Пресс-служба «Сельты» в «Твиттере» показала мемы, опубликованные в «инстаграме» бывшего футболиста клуба Александра Мостового и посвящённые приходу в команду соотечественника – нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива».



На первом меме, ставшем популярным в интернете некоторое время назад, Смолов представлен как сын Мостового. Второй выполнен в стиле «Звёздных войн», и на нём также присутствует ещё один бывший российский игрок «Сельты» Валерий Карпин, выступавший за клуб во времена Александра, а ныне занимающий пост главного тренера «Ростова».



Пост представители испанского клуба сопроводили следующей подписью: «Мостовой одобряет!».

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды с правом выкупа 30 января 2020 года. Ранее он выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» Смолов провёл 14 матчей и забил 3 мяча.