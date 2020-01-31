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«Мостовой одобряет!» «Сельта» показала мемы в честь перехода Смолова

«Мостовой одобряет!» «Сельта» показала мемы в чест
«Мостовой одобряет!» «Сельта» показала мемы в честь перехода Смолова
Футбол / Испания 0

Пресс-служба «Сельты» в «Твиттере» показала мемы, опубликованные в «инстаграме» бывшего футболиста клуба Александра Мостового и посвящённые приходу в команду соотечественника – нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива».

На первом меме, ставшем популярным в интернете некоторое время назад, Смолов представлен как сын Мостового. Второй выполнен в стиле «Звёздных войн», и на нём также присутствует ещё один бывший российский игрок «Сельты» Валерий Карпин, выступавший за клуб во времена Александра, а ныне занимающий пост главного тренера «Ростова».

Пост представители испанского клуба сопроводили следующей подписью: «Мостовой одобряет!».

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды с правом выкупа 30 января 2020 года. Ранее он выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» Смолов провёл 14 матчей и забил 3 мяча.

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