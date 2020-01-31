Закрытие зимнего трансферного окна в Европе: онлайн-трансляция

Сегодня, 31 января, в европейских странах закрывается зимнее трансферное окно. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой расскажет о главных сделках.



Трансферный период сегодня подойдёт к концу в Англии, Германии, Италии, Франции и ряде других стран, среди которых Нидерланды, Бельгия, Турция, Греция и Дания. В Испании окно уже закрыто. В Португалии покупать футболистов можно будет до завтрашнего дня.



Что касается России, то трансферное окно здесь открылось позже, в связи с чем отечественные клубы смогут приобретать новичков вплоть до 21 февраля. На Украине этот период продлится до 28 февраля.



На момент начала последнего дня трансферного окна самым дорогостоящим зимним приобретением является полузащитник Бруну Фернандеш, перешедший из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн.

Закрытие трансферного окна в Европе. Все главные сделки! LIVE Слухи, возможные и уже состоявшиеся переходы – в нашем онлайне.