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Г. Невилл призвал «Манчестер Юнайтед» купить центрального нападающего

Г. Невилл призвал «Манчестер Юнайтед» купить центрального нападающего
Футбол / Англия 0

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» купил центрального нападающего до закрытия трансферного окна.

«Я думал, они подпишут как минимум двух игроков в это трансферное окно, посмотрим, что произойдёт. Думаю, сейчас, после произошедшего с Рашфордом, им нужен центральный нападающий.

Учитывая травмы ключевых игроков, Погба и Мактоминая, вполне естественно, что «МЮ» купили игрока в зону полузащиты. Думаю, Фернандешу потребуется время, чтобы освоиться в Англии, но они получили хорошего, качественного игрока», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 24 встречах команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 34 очка.

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