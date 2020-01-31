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Матич отклонил все предложения и хочет продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Матич отклонил все предложения и хочет продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич не горит желанием покидать команду.

По информации The Telegraph, 31-летний сербский футболист отклонил предложения от других клубов и хочет продлить контракт с «красными дьяволами». Действующее соглашение Неманьи с манкунианцами истекает летом этого года. При этом в нём прописана опция продления на год, которую клуб может активровать.

«Определённо, если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», многие клубы хотят заполучить тебя. Это касается не только меня, но и всех остальных – особенно когда у тебя истекает контракт. Мой приоритетный вариант – «Манчестер Юнайтед», но если они решат иначе, то всегда есть другие опции», — сказал Матич.

Ранее сообщалось, что в услугах Матича заинтересованы «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Чикаго Файр».

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