Матич отклонил все предложения и хочет продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич не горит желанием покидать команду.



По информации The Telegraph, 31-летний сербский футболист отклонил предложения от других клубов и хочет продлить контракт с «красными дьяволами». Действующее соглашение Неманьи с манкунианцами истекает летом этого года. При этом в нём прописана опция продления на год, которую клуб может активровать.



«Определённо, если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», многие клубы хотят заполучить тебя. Это касается не только меня, но и всех остальных – особенно когда у тебя истекает контракт. Мой приоритетный вариант – «Манчестер Юнайтед», но если они решат иначе, то всегда есть другие опции», — сказал Матич.



Ранее сообщалось, что в услугах Матича заинтересованы «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Чикаго Файр».

Закрытие трансферного окна в Европе. Все главные сделки! LIVE Слухи, возможные и уже состоявшиеся переходы – в нашем онлайне.