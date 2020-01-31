Хавбек «Ниццы» Тамез, летом отказавший «Спартаку», перешёл в «Аталанту»

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает пресс-служба итальянского клуба.



25-летний французский футболист присоединился к команде из Бергамо на правах аренды. В договоре прописана опция выкупа.



Напомним, летом прошлого года Тамез был близок к переходу в московский «Спартак». Стороны уже согласовали трансфер хавбека за € 10 млн, а сам Адриен должен был подписать с красно-белыми контракт, по условиям которого зарабатывал бы € 2 млн за сезон, однако в итоге он отказался от перехода.



В нынешнем сезоне Тамез провёл 8 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился 1 голом и получил 2 жёлтые карточки.



«Аталанта», набрав 38 очков в 21 матче, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ницца» (29) после аналогичного количества туров располагается на 12-й строчке во французской Лиге 1.

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