Исковое заявление «Локомотива» к Геркусу оставлено без движения

Исковое заявление московского «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу было оставлено без движения. Сообщение об этом появилось в базе данных Арбитражного суда Москвы.



Соответствующее решение было принято судьёй Ольгой Жежелевской. Заявление оставлено без движения до 2 марта этого года.



Согласно 128-й статье Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд выносит решение о приостановлении искового заявления в том случае, если установлено, что оно было подано в суд без соблюдения требований. Если заявитель в установленный срок выполняет указания судьи, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд. В противном случае суд возвращает заявление.



Напомним, 28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составила 144,6 млн рублей.

«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса. Похоже, всё серьёзно Претензии исчисляются десятками миллионов рублей.