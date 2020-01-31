Исковое заявление «Локомотива» к Геркусу оставлено без движения

Исковое заявление московского «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу было оставлено без движения. Сообщение об этом появилось в базе данных Арбитражного суда Москвы.
Соответствующее решение было принято судьёй Ольгой Жежелевской. Заявление оставлено без движения до 2 марта этого года.
Согласно 128-й статье Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд выносит решение о приостановлении искового заявления в том случае, если установлено, что оно было подано в суд без соблюдения требований. Если заявитель в установленный срок выполняет указания судьи, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд. В противном случае суд возвращает заявление.
Напомним, 28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составила 144,6 млн рублей.
- 31 января 2020
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