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Федун заявил, что «Спартак» намерен выдвинуть Прядкина кандидатом на пост главы РПЛ

Федун заявил, что «Спартак» намерен выдвинуть Прядкина кандидатом на пост главы РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о намерении выдвинуть действующего президента Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина в качестве кандидата на предстоящие выборы главы организации.

«Мы пока не отправляли официальное письмо, мы ещё обсудим этот вопрос. Но велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина», — приводит слова Федуна ТАСС.

Напомним, в середине января Прядкин был переизбран президентом РПЛ. Соответствующее решение приняли клубы—участники турнира на общем собрании. Позднее избирательный комитет Российского футбольного союза признал выборы недействительными. В лиге согласились с замечаниями и назначили новые выборы на 17 марта.

Прядкин занимает пост президента РПЛ с ноября 2007 года.

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