Черчесов прокомментировал трансферы Смолова, Соболева и Комличенко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о российских форвардах национальной команды, сменивших клубы в зимнее трансферное окно.
«Сегодня мы с Мирославом Ромащенко, Гинтарасом Стауче и Владимиром Паниковым соберёмся в Дохе, где в первой декаде февраля пройдёт Кубок Матч Премьер с участием «Спартака», «Локомотива» и «Ростова». Затем планируем посетить контрольные матчи других клубов. Зимний период традиционно отличается тем, что именно в это время игроки могут менять клубы, и ряд футболистов уже это сделали.
Так получилось, что сразу три форварда, являющихся кандидатами в сборную, перешли в другие команды. Это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами. Уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику. Уже после трансфера в «Динамо» со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в Российской Премьер-Лиге. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьёзный вызов. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за «Динамо», «Сельту» и «Спартак».
Кстати, не стоит забывать и про Кудряшова, в начале января перешедшего из «Сочи» в «Антальяспор». Это уже его второй приход в турецкий чемпионат, и нас удовлетворяет, что Фёдор регулярно выходит на поле в своём новом клубе. Надеемся, что скоро поправится Денис Черышев, сейчас восстанавливающийся после травмы», — сообщили в пресс-службе сборной России корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 31 января 2020
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