Хавбек «Генка» Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Рейнджерс»

Полузащитник «Генка» Янис Хаджи перешёл в «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте шотландского клуба.
Футболист присоединился к «Рейнджерсу» на правах аренды до конца сезона, причём клуб имеет условие с приоритетным вариантом выкупа футболиста по истечении арендного соглашения.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал за Хаджи € 12 млн. «Генку» трансфер 20-летнего футболиста обошёлся в € 8 млн.
20-летний Янис Хаджи является сыном легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. Янис — воспитанник академии отца. За «Вииторул» он выступал с 2014 по 2016 год, а также с 2018 года. Хавбек провёл за клуб 92 матча во всех турнирах, в которых стал автором 24 забитых мячей и отдал 14 результативных передач. Также Хаджи выступал за «Фиорентину». За сборную Румынии Янис сыграл пять матчей.
- 31 января 2020
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:23
-
14:17
-
14:07
-
13:56
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:12
-
13:05
-
12:50
-
12:45
-
12:13
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:34
-
11:16
-
10:53
-
10:49
-
10:25
-
10:14
-
09:48
-
09:44
-
09:41
-
09:27
-
09:21
-
09:17
-
08:30
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
03:38