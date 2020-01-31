Хавбек «Генка» Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Рейнджерс»

Полузащитник «Генка» Янис Хаджи перешёл в «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Футболист присоединился к «Рейнджерсу» на правах аренды до конца сезона, причём клуб имеет условие с приоритетным вариантом выкупа футболиста по истечении арендного соглашения.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал за Хаджи € 12 млн. «Генку» трансфер 20-летнего футболиста обошёлся в € 8 млн.

20-летний Янис Хаджи является сыном легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. Янис — воспитанник академии отца. За «Вииторул» он выступал с 2014 по 2016 год, а также с 2018 года. Хавбек провёл за клуб 92 матча во всех турнирах, в которых стал автором 24 забитых мячей и отдал 14 результативных передач. Также Хаджи выступал за «Фиорентину». За сборную Румынии Янис сыграл пять матчей.

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