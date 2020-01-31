Представлена форма ЦСКА от нового технического спонсора

Новым техническим спонсором ЦСКА стала испанская компания Joma, созданная в 1965 году и занимающаяся производством экипировки для спортивных команд с 2010 года.
В своём «инстаграме» фирма опубликовала изображения новой формы «армейцев». Домашний комплект выполнен в традиционных красном и синем цветах, однако на этот раз с необычным узором, который присутствует на всех трёх вариантах формы. Гостевая футболка сделана в белом и сером цветах, резервный комплект – в жёлтом и чёрном.
«Главное — видеть цель. Верить в себя. И не замечать препятствий», — говорится в сообщении производителя.
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.
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