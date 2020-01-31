«Спартак» намерен взять игрока, который закрыл бы две позиции

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
«Планируются ли другие трансферы? Посмотрим, у нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем, — опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника. Тоже в аренду? Да. Нам надо соблюдать финансовый фэйр-плей.
Что касается бюджета на опорника, в идеальном случае это аренда или свободный игрок», — приводятся слова Цорна на сайте телеканала «Матч».
Напомним, в нынешнее трансферное окно «Спартак» усилился нападающим Александром Соболевым из «Крыльев Советов». Красно-белые арендовали 22-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.
После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 31 января 2020
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:23
-
14:17
-
14:07
-
13:56
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:12
-
13:05
-
12:50
-
12:45
-
12:13
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:34
-
11:16
-
10:53
-
10:49
-
10:25
-
10:14
-
09:48
-
09:44
-
09:41
-
09:27
-
09:21
-
09:17
-
08:30
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
03:38