«Спартак» намерен взять игрока, который закрыл бы две позиции

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.



«Планируются ли другие трансферы? Посмотрим, у нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем, — опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника. Тоже в аренду? Да. Нам надо соблюдать финансовый фэйр-плей.



Что касается бюджета на опорника, в идеальном случае это аренда или свободный игрок», — приводятся слова Цорна на сайте телеканала «Матч».



Напомним, в нынешнее трансферное окно «Спартак» усилился нападающим Александром Соболевым из «Крыльев Советов». Красно-белые арендовали 22-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.



После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Соболев – это топовый трансфер «Спартака». Прямо сейчас идеальное решение кадровых проблем Даже если он не будет забивать вообще!