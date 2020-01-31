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«Спартак» намерен взять игрока, который закрыл бы две позиции

«Спартак» намерен взять игрока, который закрыл бы
«Спартак» намерен взять игрока, который закрыл бы две позиции
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Планируются ли другие трансферы? Посмотрим, у нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем, — опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника. Тоже в аренду? Да. Нам надо соблюдать финансовый фэйр-плей.

Что касается бюджета на опорника, в идеальном случае это аренда или свободный игрок», — приводятся слова Цорна на сайте телеканала «Матч».

Напомним, в нынешнее трансферное окно «Спартак» усилился нападающим Александром Соболевым из «Крыльев Советов». Красно-белые арендовали 22-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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