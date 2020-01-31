Зидан не рассматривает вариант с уходом Бэйла из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход нападающего Гарета Бэйла в январское трансферное окно.

«Гарет с нами. Я рассчитываю на него. Не вижу возможности его ухода из клуба. Рассчитываю на всех футболистов, которые есть у меня в составе. Это вам нужно спросить у кого-то другого», — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» совершил прорыв в сделке по форварду сборной Уэльса и может приобрести его до окончания январского трансферного окна.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» до перехода в «Реал» (2007-2013). Контракт 30-летнего валлийца со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в € 40 млн.



В нынешнем сезоне Гарет забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах испанской Примеры. Ещё 1 гол форвард записал в актив в матче Кубка Испании.