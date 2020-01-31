«Барселона» приобрела форварда «Браги» Тринкана. Отступные игрока — € 500 млн

Нападающий «Браги» Франсиску Тринкан продолжит карьеру в чемпионате Испании, сообщается на официальном сайте «Барселоны».
Каталонский клуб приобрёл игрока «Браги» за € 31 млн. Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года, отступные форварда составят более € 500 млн. Продажа Тринкана стала рекордной в истории португальской команды.
Игрок присоединится к «Барселоне» летом, 1 июля, а текущий сезон нападающий доиграет в чемпионате Португалии.
Франсиску Тринкан принял участие в 11 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне. Футболист забил два гола и не отметился результативными передачами. В текущем сезоне форвард играл за национальную команду Португалии до 21 года.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место. В активе сине-гранатовых после 21 тура 43 очка.
- 31 января 2020
-
16:28
-
16:28
-
16:13
-
15:58
-
15:57
-
15:48
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:19
-
15:14
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:23
-
14:17
-
14:07
-
13:56
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:12
-
13:05
-
12:50
-
12:45
-
12:13
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:34
-
11:16
-
10:53
-
10:49
-
10:25
-
10:14