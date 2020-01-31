«Барселона» приобрела форварда «Браги» Тринкана. Отступные игрока — € 500 млн

Нападающий «Браги» Франсиску Тринкан продолжит карьеру в чемпионате Испании, сообщается на официальном сайте «Барселоны».

Каталонский клуб приобрёл игрока «Браги» за € 31 млн. Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года, отступные форварда составят более € 500 млн. Продажа Тринкана стала рекордной в истории португальской команды.

Игрок присоединится к «Барселоне» летом, 1 июля, а текущий сезон нападающий доиграет в чемпионате Португалии.

Франсиску Тринкан принял участие в 11 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне. Футболист забил два гола и не отметился результативными передачами. В текущем сезоне форвард играл за национальную команду Португалии до 21 года.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место. В активе сине-гранатовых после 21 тура 43 очка.