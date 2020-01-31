Не подошедший «Зениту» Исламхан подписал контракт с «Аль-Айном»

Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан, проходивший просмотр в «Зените», стал футболистом «Аль-Айна», сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».
За команду из Объединённых Арабских Эмиратов 26-летний капитан сборной Казахстана будет выступать под номером 8. Условия контракта не уточняются.
Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит» 17 января. 25 января главный тренер команды Сергей Семак заявил, что клуб примет решение о судьбе игрока в ближайшее время. Накануне, 29 января, сине-бело-голубые огласили состав на второй зимний сбор. Бауыржана в списке не оказалось.
Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». В 2013 году хавбек играл на правах аренды за «Астану», а с 2014 года защищал цвета «Кайрата», который покинул в конце прошлого года по истечении контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.
- 31 января 2020
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