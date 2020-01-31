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Соболев: «Спартак» — это «Спартак». Обсудив условия, сразу подписал контракт, не думая

Соболев: «Спартак» — это «Спартак». Обсудив услови
Соболев: «Спартак» — это «Спартак». Обсудив условия, сразу подписал контракт, не думая
Футбол / РПЛ 0

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев поделился подробностями своего перехода в стан красно-белых из «Крыльев Советов».

«Устраивает ли меня, как в итоге всё вышло? Как может «Спартак» не устраивать? «Спартак» — это «Спартак». Я не знаю, когда он на меня вышел, был всё время на сборах. Мне просто позвонили и сказали, что есть заинтересованность «Спартака». Обсудили условия, после чего я сразу подписал контракт, не думая. Конечно, это было неожиданно, всё-таки играть в такой команде многого стоит.

Такого, чтобы я хотел уйти из «Крыльев», не было. Но я понимал, что если будет достойное предложение и команда захочет меня взять, то я подумаю», — приводятся слова Соболева на сайте телеканала «Матч».

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Даже если он не будет забивать вообще!
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