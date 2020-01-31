Карраско вернулся в «Атлетико» на правах аренды до конца сезона
Полузащитник «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Футболист сборной Бельгии вернётся в мадридский «Атлетико» на правах аренды до конца сезона, эту информацию подтвердил мадридский клуб на своём официальном сайте. Сообщается, что игрок уже прошёл медобследование и вскоре будет представлен.
26-летний Феррейра Карраско уже выступал за мадридцев с 2015 по 2018 год. В «Атлетико» он перешёл из «Монако». Зимой 2018 года бельгиец подписал контракт с китайским клубом «Далянь Ифан». С 1 января 2020 года в чемпионате Китая был введён потолок зарплат для иностранных футболистов — не более € 3 млн в год. Из-за этого многие футболисты стали возвращаться в Европу или Южную Америку.
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