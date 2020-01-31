Соболев: не нравится, что называют Сибирским Дзюбой. Не надо меня с ним сравнивать
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев рассказал об отношении к сравнениям с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Нравится ли мне сравнение с Дзюбой? Нет, мне не нравится, что меня называют Сибирским Дзюбой. Я Александр Соболев, а Дзюба — это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать.
Мне нравится, как Златан Ибрагимович играет. Если появится заголовок «Сибирский Ибра»? Ну, посмеёмся», — приводятся слова Соболева на сайте телеканала «Матч».
В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов. Александр после 19 туров делит второе и третье места в списке лучших бомбардиров первенства с Эльдором Шомуродовым из «Ростова».
Соболев: «Спартак» — это «Спартак». Обсудив условия, сразу подписал контракт, не думая
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