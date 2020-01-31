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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

Состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша Кубка Испании, по итогам которой своих будущих соперников узнали мадридский «Реал» и «Барселона».

«Сливочным» предстоит принять в Мадриде «Реал Сосьедад». Сине-гранатовые в свою очередь сыграют в Бильбао с местным «Атлетиком».

Все пары 1/4 финала Кубка Испании:

«Реал» — «Реал Сосьедад»
«Атлетик» — «Барселона»
«Гранада» — «Валенсия»
«Мирандес» — «Вильярреал»

На предыдущих стадиях турнира «Барселона» победила «Ивису» (2:1) и «Леганес» (5:0). «Реал» в свою очередь оказался сильнее «Унионистас де Саламанка» (3:1) и «Сарагосы» (4:0).

С результатами матчей предыдущих раундов Кубка Испании — 1-го, 2-го, 3-го, 1/16 и 1/8 финала — можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание предстоящих встреч турнира. Список лучших бомбардиров соревнований.

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