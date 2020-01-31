Агуэро, Алисон и Хендерсон — в числе претендентов на приз игроку месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила имена игроков, номинированных на приз лучшему футболисту в январе.

Голосование будет проходить до 3 февраля. Результаты проголосовавших будут объединены с капитанами 20 команд Премьер-лиги.

В число претендентов попали:

Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 6 голов, 1 результативная передача,

Алисон Бекер («Ливерпуль») — 1 результативная передача,

Абдулайе Дукуре («Уотфорд») — 2 гола, 1 результативная передача,

Джек Грилиш («Асто Вилла») — 2 гола ,

Джордан Хендерсон («Ливерпуль») — 1 гол, 1 результативная передача,

Айосе Перес («Лестер») — 3 гола, 1 результативная передача,

Джек Стивенс («Саутгемптон») — 2 результативные передачи.

В декабре лучшим игроком стал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.