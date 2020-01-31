Агуэро, Алисон и Хендерсон — в числе претендентов на приз игроку месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила имена игроков, номинированных на приз лучшему футболисту в январе.
Голосование будет проходить до 3 февраля. Результаты проголосовавших будут объединены с капитанами 20 команд Премьер-лиги.
В число претендентов попали:
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 6 голов, 1 результативная передача,
Алисон Бекер («Ливерпуль») — 1 результативная передача,
Абдулайе Дукуре («Уотфорд») — 2 гола, 1 результативная передача,
Джек Грилиш («Асто Вилла») — 2 гола ,
Джордан Хендерсон («Ливерпуль») — 1 гол, 1 результативная передача,
Айосе Перес («Лестер») — 3 гола, 1 результативная передача,
Джек Стивенс («Саутгемптон») — 2 результативные передачи.
В декабре лучшим игроком стал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.
- 31 января 2020
-
18:03
-
17:56
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:28
-
16:28
-
16:13
-
15:58
-
15:57
-
15:48
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:19
-
15:14
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:23
-
14:17
-
14:07
-
13:56
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:12
-
13:05
-
12:50
-
12:45
-
12:13