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Агуэро, Алисон и Хендерсон — в числе претендентов на приз игроку месяца в АПЛ

Агуэро, Алисон и Хендерсон — в числе претендентов на приз игроку месяца в АПЛ
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила имена игроков, номинированных на приз лучшему футболисту в январе.

Голосование будет проходить до 3 февраля. Результаты проголосовавших будут объединены с капитанами 20 команд Премьер-лиги.

В число претендентов попали:

Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 6 голов, 1 результативная передача,
Алисон Бекер («Ливерпуль») — 1 результативная передача,
Абдулайе Дукуре («Уотфорд») — 2 гола, 1 результативная передача,
Джек Грилиш («Асто Вилла») — 2 гола ,
Джордан Хендерсон («Ливерпуль») — 1 гол, 1 результативная передача,
Айосе Перес («Лестер») — 3 гола, 1 результативная передача,
Джек Стивенс («Саутгемптон») — 2 результативные передачи.

В декабре лучшим игроком стал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

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