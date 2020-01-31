Сенников: Сёмин не отпустил Миранчука в «Милан»? Он поступил в интересах клуба

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию вокруг полузащитника клуба Алексея Миранчука.

«Желание Алексея понятно, Миранчук хотел попробовать себя в зарубежном чемпионате. Сёмина в этой ситуации понять можно: концовка чемпионата России, «Локомотив» борется за попадание в Лигу чемпионов. Терять такого футболиста ни один тренер не захочет. Если бы предложение было весомое, конкретно по поводу покупки — клуб, может, рассмотрел бы. В интересах клуба главный тренер поступил правильно.

У «Локомотива» серьёзные задачи, нужно попадать в Лигу чемпионов, нужно достойно провести концовку чемпионата, без Миранчука будет сложно. Решение Сёмина поддерживаю. Летом будет чемпионат Европы, как раз будет возможность проявить себя и уехать в зарубежный клуб. Думаю, Миранчук не стал спорить, поговорили и решили этот вопрос.



Нужно посмотреть состав «Милана», клуб серьёзно укрепился. На победной ноте команда, кого-то менять из состава, вводить нового футболиста — не знаю, смог бы Алексей мгновенно заиграть там, тем более после нашего зимнего перерыва.



Подходит ли чемпионат Италии Миранчуку? Если команда атакующая, играет в пас, то можно и в Италии найти клуб, например «Наполи», «Аталанта», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Мурзиным.