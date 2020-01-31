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«Локомотив» объявил заявку на турнир в Катаре

«Локомотив» объявил заявку на турнир в Катаре
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» в своём «твиттере» объявил заявку на турнир в Катаре, в котором также участие примут «Партизан», «Спартак» и «Ростов».

Заявка «железнодорожников» состоит из 25 игроков.

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Чорлука, Хёведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило.

Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, М. Мухин, Ан. Миранчук, Жоау Мариу, Тугарев, Ал. Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.

Нападающие: Жемалетдинов, Эдер.

Сбор в Катаре продлится для «Локомотива» до 10 февраля.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает пятое место. В активе «железнодорожников» 34 очка после 19 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.

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