«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке

«Спартак» на своём YouTube-канале показал первую тренировку с командой новичка Александра Соболева. Во время занятия 22-летний нападающий отметился первым забитым мячом в стане красно-белых.

«Нападающий Александр Соболев провёл дебютную тренировку в составе красно-белых. Первая половина занятия была посвящена разминке и игре в ручной мяч», — сказано в комментарии пресс-службы «Спартака» к видео.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов. Александр после 19 туров делит второе и третье места в списке лучших бомбардиров первенства с Эльдором Шомуродовым из «Ростова».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.