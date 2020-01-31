«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке

«Спартак» на своём YouTube-канале показал первую тренировку с командой новичка Александра Соболева. Во время занятия 22-летний нападающий отметился первым забитым мячом в стане красно-белых.
«Нападающий Александр Соболев провёл дебютную тренировку в составе красно-белых. Первая половина занятия была посвящена разминке и игре в ручной мяч», — сказано в комментарии пресс-службы «Спартака» к видео.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».
В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов. Александр после 19 туров делит второе и третье места в списке лучших бомбардиров первенства с Эльдором Шомуродовым из «Ростова».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.
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