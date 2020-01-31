Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.

«У тебя же нет волос», — написал испанский хавбек. Россиянин ответил: «У тебя уже тоже».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Контракт 23-летнего полузащитника с монегасками рассчитан до лета 2023 года. В «Монако» он перешёл летом 2018 года из ЦСКА. Его трансфер обошёлся французскому клубу в € 30 млн.

«Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В активе команды 29 очков после 21 тура.