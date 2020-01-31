Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
«У тебя же нет волос», — написал испанский хавбек. Россиянин ответил: «У тебя уже тоже».
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Контракт 23-летнего полузащитника с монегасками рассчитан до лета 2023 года. В «Монако» он перешёл летом 2018 года из ЦСКА. Его трансфер обошёлся французскому клубу в € 30 млн.
«Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В активе команды 29 очков после 21 тура.
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв «Сент-Этьену»
Читайте также
- 31 января 2020
-
18:03
-
17:56
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:28
-
16:28
-
16:13
-
15:58
-
15:57
-
15:48
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:19
-
15:14
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:23
-
14:17
-
14:07
-
13:56
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:12
-
13:05
-
12:50
-
12:45
-
12:13
Партнерский контент