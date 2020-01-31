Моуринью: было бы лучше, если бы «Тоттенхэм» купил нападающего в январе

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

«Я доволен. Было бы лучше, если бы мы купили нападающего. Нам нужен форвард, чтобы получить сбалансированный состав, который будет способен справиться со сложными задачами в трёх турнирах.

Стивен Бергвейн — отличный игрок. Он хорош уже сейчас, но также поможет нам в будущем. Учитывая трудности трансферного рынка в январе, было непросто заполучить форварда, способного решить наши нынешние проблемы и помочь нам в будущем.

Не ожидаю, что мы купим кого-то ещё. Окно ещё не закрыто, поэтому всё может случиться, но я ничего не ожидаю. Я всем доволен. Если это невозможно, значит это невозможно. В этом клубе мы все должны быть вместе», — цитирует Моуринью Sky Sports.