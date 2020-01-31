СМИ опубликовали переписку экс-генсека ФИФА с Аль-Хелаифи по делу о коррупции

Mediapart и Европейский консорциум журналистских расследований (EIC) опубликовал переписку бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке с катарским шейхом Нассером Аль-Хелаифи, датированную ноябрём 2014 года.
Обнародованные сообщения свидетельствуют о том, что нынешний президент «Пари Сен-Жермен» оказывал финансовую поддержку чиновнику из Международной федерации футбола. В одном из писем Вальке просит Аль-Хелаифи оплатить счета по проведённым на вилле на Сардинии работам: «Счёт до сих пор не оплачен. Не могли бы вы срочно позаботиться об этом?» Катарский шейх ответил: «Да, босс».
Предполагается, что виллу на Сардинии Вальке предоставил Аль-Хелаифи. Также в то время тогдашний генсек ФИФА приобрёл 34-метровую яхту, которую назвал именем своей жены.
Обнародованная переписка должна стать доказательством подкупа чиновников ФИФА при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2022 года. Напомним, право проведения турнира досталось Катару.
- 31 января 2020
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