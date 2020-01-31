Фёдор Смолов: русские снова в деле в Виго

Российский нападающий Фёдор Смолов дал комментарий после перехода на правах аренды из московского «Локомотива» в «Сельту» из Виго.

«Русские снова в деле в Виго», — написал 29-летний футболист на своей странице в «Инстаграме».

В нынешней кампании Смолов в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.

Фёдор выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. Ранее россиянин защищал цвета «Краснодара», «Урала», «Анжи», «Фейеноорда» и московского «Динамо».

Календарь матчей испанской Примеры сезона-2019/2020