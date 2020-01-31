Лэмпард исключил приобретение Мертенса или Кавани и уход Жиру

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что клуб в это зимнее трансферное окно не купит нападающих Дриса Мертенса («Наполи») или Эдинсона Кавани («Пари Сен-Жермен») и не продаст форварда Оливье Жиру.
«Жиру в это трансферное окно вёл себя очень профессионально. Мы все знаем, что к нему был интерес со стороны других команд. Покинет ли он «Челси» в январе? Нет.
Что касается возможного приобретения Мертенса или Кавани — для нас окно практически закрыто, поэтому ответ будет отрицательным по отношению к любому игроку.
Не сказал бы, что отсутствие трансферов меня расстроило. Я очень хорошо знаю, каков футбол. Некоторые вещи находятся не под моим контролем. В первую очередь я отвечаю за тренерскую работу.
Конечно, мы хотели купить игроков. Мне кажется, я чётко прояснил это за последние несколько недель. Но этого не произошло», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
- 31 января 2020
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