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Лэмпард исключил приобретение Мертенса или Кавани и уход Жиру

Лэмпард исключил приобретение Мертенса или Кавани и уход Жиру
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что клуб в это зимнее трансферное окно не купит нападающих Дриса Мертенса («Наполи») или Эдинсона Кавани («Пари Сен-Жермен») и не продаст форварда Оливье Жиру.

«Жиру в это трансферное окно вёл себя очень профессионально. Мы все знаем, что к нему был интерес со стороны других команд. Покинет ли он «Челси» в январе? Нет.

Что касается возможного приобретения Мертенса или Кавани — для нас окно практически закрыто, поэтому ответ будет отрицательным по отношению к любому игроку.

Не сказал бы, что отсутствие трансферов меня расстроило. Я очень хорошо знаю, каков футбол. Некоторые вещи находятся не под моим контролем. В первую очередь я отвечаю за тренерскую работу.

Конечно, мы хотели купить игроков. Мне кажется, я чётко прояснил это за последние несколько недель. Но этого не произошло», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

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